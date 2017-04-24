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dolar, kritik seviyenin altını gördü

DOLAR, KRİTİK SEVİYENİN ALTINI GÖRDÜ

Cuma gününü 3.65'e yakın tamamlayan dolar/TL, yeni haftaya 3.60'ın altını test ederek başladı. Bu haftaki en önemli gündem çarşamba günü Merkez Bankası'nın faiz toplantısı...

Tarih : 24 Nisan 2017, 09:44
Puan Ver : Dolar, Kritik Seviyenin Altını Gördü(8/10)9


Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun ardından dolar endeksinde yaşanan sert düşüş dolar/TL'nin de güne sert bir düşüşle başlamasını sağladı.



Referandum sonrası beklenen iyimserlik siyasi Gündemin sakinleşme eğilimine tam olarak girememesi nedeniyle daha yavaş hissedildiği TL'de bankacılar bu hafta TCMB'nin faiz kararının ve siyasi gelişmelerin izleneceğini söylediler.



Siyasi belirsizliğin referandum ile ortadan kalkacağına yönelik beklentilerin gerçekleşmemesinin nedenleri arasında, referandumun hemen ardından OHAL'in uzatılması, referandum sonuçlarına ilişkin tartışmalar, Avrupa'nın yaklaşımı, idam cezası referandumunun gündeme gelmesi gibi konular bulunuyor.



 



kaynak:milliyet








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