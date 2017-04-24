DOLAR, KRİTİK SEVİYENİN ALTINI GÖRDÜ
Cuma gününü 3.65'e yakın tamamlayan dolar/TL, yeni haftaya 3.60'ın altını test ederek başladı. Bu haftaki en önemli gündem çarşamba günü Merkez Bankası'nın faiz toplantısı...
Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun ardından dolar endeksinde yaşanan sert düşüş dolar/TL'nin de güne sert bir düşüşle başlamasını sağladı.
Referandum sonrası beklenen iyimserlik siyasi Gündemin sakinleşme eğilimine tam olarak girememesi nedeniyle daha yavaş hissedildiği TL'de bankacılar bu hafta TCMB'nin faiz kararının ve siyasi gelişmelerin izleneceğini söylediler.
Siyasi belirsizliğin referandum ile ortadan kalkacağına yönelik beklentilerin gerçekleşmemesinin nedenleri arasında, referandumun hemen ardından OHAL'in uzatılması, referandum sonuçlarına ilişkin tartışmalar, Avrupa'nın yaklaşımı, idam cezası referandumunun gündeme gelmesi gibi konular bulunuyor.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar