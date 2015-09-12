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dolar “kritik” bir haftaya giriyor

DOLAR “KRİTİK” BİR HAFTAYA GİRİYOR

Dolar, Fed kararı öncesi kriz dönemi döviz traderlarının gevşemesi ile kritik bir haftaya giriyor

Tarih : 12 Eylül 2015, 09:56
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Döviz traderları, piyasalarda Ağustos ayında yaşanan kargaşayı geride bırakarak, küresel piyasaların Fed'in faiz kararı öncesinde sakinleştiği sinyali veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed) politika yapıcıları 16-17 Eylül'de yapılacak toplantıda 2006'dan bu yana ilk kez faiz oranlarını artırmayı değerlendirecek.








Etiketler: Dolar  “Kritik”  Bir  Haftaya  Giriyor    haber

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