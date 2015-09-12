DOLAR “KRİTİK” BİR HAFTAYA GİRİYOR
Dolar, Fed kararı öncesi kriz dönemi döviz traderlarının gevşemesi ile kritik bir haftaya giriyor
Döviz traderları, piyasalarda Ağustos ayında yaşanan kargaşayı geride bırakarak, küresel piyasaların Fed'in faiz kararı öncesinde sakinleştiği sinyali veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed) politika yapıcıları 16-17 Eylül'de yapılacak toplantıda 2006'dan bu yana ilk kez faiz oranlarını artırmayı değerlendirecek.
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