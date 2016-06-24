

Birleşik Krallık'ta dün yapılan referandumda seçmenler ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına karar verdi. Resmi olmayan sonuçlara göre Birleşik Krallık'ta AB'den çıkma yönünde oy kullanan 17 milyon seçmen yüzde 52'lik oy oranını yakaladı.







Kararın ardından piyasalarda etkili olan panik havası ile dolar/TL 3'ün üzerini görse de, bu seviyelerde tutunamayarak kazançlarını geri verdi ve 2,9077'ye kadar geriledi. Dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, saat 13.00 itibarıyla 2,9350 seviyelerinden işlem görürken, sterlin/TL 4,0750, euro/TL ise 3,2606 seviyelerinden alıcı buluyor.







Diğer taraftan güne yüzde 5,02 düşüşle başlayan Borsa İstanbul 100 endeksi, sürekli müzayede işlemlerine verilen araya yüzde 3,99 kayıpla girdi. Endeks, 3115 puan düştü.







Küresel piyasalarda Brexit'in ardından azalan risk iştahı ile altın fiyatları ve gelişmiş ülke tahvilleri değer kazanırken, gelişmekte olan ülke para birimlerinin, ilk şok etkisi sonrasında dolar karşısındaki kayıplarının önemli bir kısmını telafi ettiği görülüyor.







Analistler, piyasalardaki panik havasının gelişmiş ülke merkez bankalarına yönelik beklentilerle azaldığını belirtiyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın, 6 merkez bankasının likidite sağlamak için en iyisini yapacağını, piyasalara likidite sağlamaya hazır olduklarını söylediğine dikkati çeken analistler, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Marc Carney'in de ek döviz likiditesi sağlamaya hazır olduklarını söylediğini hatırlatıyor.







Bugün Brexit ile ilgili yetkililerden gelecek açıklamaların takip edileceğini belirten analistler, piyasalarda artan oynaklığın ardından merkez bankaları açıklamalarının da izlenmeye devam edileceğini kaydediyor.







Analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 2,9000 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade ederek, 2,9230 ve 2,9550 seviyelerinin direnç konumuna gelebileceğini tahmin ediyor.