

Türkiye'nin Suriye sınırında Rus savaş uçağını düşürmesi ardından geçen hafta yönünü yukarı çeviren dolar/TL'de hafta başından beri Türkiye'nin AB'ye yeniden yakınlaşması ve kâr realizasyonları ile başlayan iyimser seyir devam ediyor.







Geçen hafta iki ülke arasında artan gerilim nedeniyle dolar karşısında yüzde 3 değer kaybeden TL hafta başından bu yana kayıplarının neredeyse yarısını telafi etti. Cuma günü 2.93'ü aşan dolar/TL Bayrampaşa'da yaşanan patlamanın ardından ise 2.89 civarında günü tamamlamıştı.







Kur bu sabah tekrar düşüşe geçti. Saat 10:27 itibariyle dolar/TL 2.8777 seviyesinden işlem görüyor.