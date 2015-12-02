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dolar kan kaybediyor!

DOLAR KAN KAYBEDİYOR!

dolar kan kaybetmeye devam ediyor. Cuma günü 2.93`ü aşan dolar/TL bu sabah 2,89`un altında işlem görüyor.

Tarih : 02 Aralık 2015, 10:34
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Türkiye'nin Suriye sınırında Rus savaş uçağını düşürmesi ardından geçen hafta yönünü yukarı çeviren dolar/TL'de hafta başından beri Türkiye'nin AB'ye yeniden yakınlaşması ve kâr realizasyonları ile başlayan iyimser seyir devam ediyor.



Geçen hafta iki ülke arasında artan gerilim nedeniyle dolar karşısında yüzde 3 değer kaybeden TL hafta başından bu yana kayıplarının neredeyse yarısını telafi etti. Cuma günü 2.93'ü aşan dolar/TL Bayrampaşa'da yaşanan patlamanın ardından ise 2.89 civarında günü tamamlamıştı.



Kur bu sabah tekrar düşüşe geçti. Saat 10:27 itibariyle dolar/TL 2.8777 seviyesinden işlem görüyor.








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