Dün 3.61 ile 1.5 ayın en düşük seviyelerine gerileyen dolar 3.63 seviyelerinden işlem görüyor



TCMB'nin kurun 11 Ocak'ta 3.9422 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından başlattığı hamleleri sürdürmesi ve küresel piyasalarda azalan dolar talebi ile kur dün 3.61'e kadar gerilemişti.



Kapalıçarşı'da 3.6290 liradan alınan dolar 3.6310 liradan satılıyor. 3.8420 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 3.8440 lira olarak belirlendi.







kaynak:sabah