DOLAR KAÇ LİRA OLDU?
Dolar/TL şu dakikalarda 3.48 seviyesinden işlem görüyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını açıklaması sonrası dolar/TL 3.4751'e kadar geriledi ve 6 ayın en düşük seviyesini gördü.
Kur şu dakikalarda 3.48 seviyesinden işlem görüyor.
Euro/TL ise 3.91'den işlemde.
Hatırlanacağı üzere Fed dün, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1-1,25 aralığına çıkarma kararı almıştı.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar