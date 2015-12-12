

Bloomberg News'de yer alan habere göre, bankanın gelişen piyasalar strateji direktörü Bernd Berg, FED'in önümüzdeki hafta yapması beklenen faiz artırımının gelişmekte olan ülkelerde "yıkıcı sermaye akımları" tetikleyeceğini ve Türk lirasının da en kırılgan para birimlerinden biri olduğunu söyledi.











Berg, "Liradaki oynaklığın bu makro ortamda yükselmesini ve dolar kurunun önümüzdeki iki hafta içinde 3,15 seviyesine düşmesini bekliyoruz" dedi.







Yılsonu nedeniyle piyasada hacimler oldukça azalırken; ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı beklenen gelecek haftaki toplantısı öncesinde gelişmekte olan piyasalardaki baskı devam ediyor. Fed toplantısına doğru global olarak da dolardaki güçlenmenin devam ettiği görülüyor.