O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

dolar için korkutan tahmin! 3,15 olacak

DOLAR İÇİN KORKUTAN TAHMİN! 3,15 OLACAK

Societe Generale, bugün 2,96 seviyelerinde olan doların iki hafta içinde TL karşısında 3,15'e çıkacağı tahmininde bulundu

Tarih : 12 Aralık 2015, 09:38
Puan Ver : Dolar İçin Korkutan Tahmin! 3,15 Olacak(6/10)8


Bloomberg News'de yer alan habere göre, bankanın gelişen piyasalar strateji direktörü Bernd Berg, FED'in önümüzdeki hafta yapması beklenen faiz artırımının gelişmekte olan ülkelerde "yıkıcı sermaye akımları" tetikleyeceğini ve Türk lirasının da en kırılgan para birimlerinden biri olduğunu söyledi.





Berg, "Liradaki oynaklığın bu makro ortamda yükselmesini ve dolar kurunun önümüzdeki iki hafta içinde 3,15 seviyesine düşmesini bekliyoruz" dedi.



Yılsonu nedeniyle piyasada hacimler oldukça azalırken; ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı beklenen gelecek haftaki toplantısı öncesinde gelişmekte olan piyasalardaki baskı devam ediyor. Fed toplantısına doğru global olarak da dolardaki güçlenmenin devam ettiği görülüyor.








Etiketler: Dolar  İçin  Korkutan  Tahmin  315  Olacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER