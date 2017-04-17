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dolar için iki flaş tahmin

DOLAR İÇİN İKİ FLAŞ TAHMİN

ABD'li finans kuruluşu Morgan Stanley, dolar/TL'nin yıl sonunda 4 seviyesinde olacağını açıkladı. Merkez Bankası ise bugün açıkladığı beklenti anketinde doların yıl sonunda 3.83 TL olacağını öngördü.

Tarih : 17 Nisan 2017, 16:14
Puan Ver : Dolar İçin İki Flaş Tahmin(6/10)7


Morgan Stanley, dün yapılan referandum sonrasında yatırımcıların  6 gelişmeye odaklanacağını düşündüklerini bildirdi. Morgan Stanley yayınladığı değerlendirmede izlenecek 6 gelişmeyi şöyle sıraladı.



1- Yeni analasa çerçevesinde yapılacak değişiklikler,

2- OHAL'ın 19 Nisan sonrasında devam edip etmeyeceği,

3- Yeni seçimlerin zamanlaması konusunda siyasetçilerden gelecek sinyaller,

4- Bakanlar Kurulu'nda önümüzdeki haftalarda yapılması olası değişiklikler

5- Türkiye'nin AB üyelik sürecine ilişkin gelişmeler

6- Parasal ve mali cephede politika reaksiyonlarında değişiklikler,



Referandum sonrasında TL'de bir değerlenme olduğunu ancak bu rallinin daha öteye gitmemesi için bazı nedenler gördüklerini ifade eden Morgan Stanley, USD/TRY paritesinin 2017'yi 4,0 seviyesinde tamamlayacağı görüşüne bağlı olduklarını vurguladı. Morgan Stanley ayrıca Fransa seçimlerinin kısa vadede Türk Lirası için risk iştahını sınırlayabileceğini vurguladı.



 



kaynak:sözcü








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