

Morgan Stanley, dün yapılan referandum sonrasında yatırımcıların 6 gelişmeye odaklanacağını düşündüklerini bildirdi. Morgan Stanley yayınladığı değerlendirmede izlenecek 6 gelişmeyi şöyle sıraladı.







1- Yeni analasa çerçevesinde yapılacak değişiklikler,



2- OHAL'ın 19 Nisan sonrasında devam edip etmeyeceği,



3- Yeni seçimlerin zamanlaması konusunda siyasetçilerden gelecek sinyaller,



4- Bakanlar Kurulu'nda önümüzdeki haftalarda yapılması olası değişiklikler



5- Türkiye'nin AB üyelik sürecine ilişkin gelişmeler



6- Parasal ve mali cephede politika reaksiyonlarında değişiklikler,







Referandum sonrasında TL'de bir değerlenme olduğunu ancak bu rallinin daha öteye gitmemesi için bazı nedenler gördüklerini ifade eden Morgan Stanley, USD/TRY paritesinin 2017'yi 4,0 seviyesinde tamamlayacağı görüşüne bağlı olduklarını vurguladı. Morgan Stanley ayrıca Fransa seçimlerinin kısa vadede Türk Lirası için risk iştahını sınırlayabileceğini vurguladı.







kaynak:sözcü