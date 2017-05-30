

Güne yükselişle başlayan ve 3.5880 seviyelerine kadar tırmanan dolar kuru, sonrasında satıcıların devreye girmesiyle önemli bir düşüş yaşayarak 3.5570 seviyelerine kadar geri çekildi. TL, sadece dolara karşı değil euro karşısında da değer kazanıyor. Euro/TL kuru 3.9980'i gördükten sonra 3.9680'e kadar indi.



Güney Afrika Randı ve Meksika Pezosu gibi TL'ye benzer diğer para birimlerine baktığımızda dolara karşı değer kaybettikleri görülüyor. Yani hareket spesifik TL hareketi gibi görünüyor.



Forex Koçu tarafından hazırlanan USD/TRY paritesi analizinde "Liranın güçlenmesi arkasında net bir neden göremiyoruz, fakat TCMB'den sabah saatlerinde bankacılık sektörü ile ilgili gelen pozitif açıklamaların destek olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca haftaya 30 puan boşlukla başlayan dolar endeksinin aynı anda gerileyerek boşluğu kapattığını belirtelim." denildi.







kaynak:dünya