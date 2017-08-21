Yeni haftaya 3.51-3.52 lira seviyesinde başlayan dolar, 3.50 liraya gerileyerek hazirandan beri en düşük seviyesini gördü.

Geçen hafta ABD'deki siyasi gelişmelerle yön bulan ve geçen hafta 3,5493 seviyesine çıkan dolar/TL, cuma gününü 3.5186 seviyesinden kapatmıştı. Kur yeni haftaya da bu seviyelerde yatay seyirle başladı, ardından 3.50'ye kadar geriledi ve 29 Haziran'dan beri en düşük seviyeye indi.

JACKSON HOLE TOPLANTISI PİYASALARI ETKİLEYECEK

Bu hafta piyasaların gündeminde Jackson Hole toplantısı var. Cuma akşam saatlerinde FED Başkanı Janet Yellen ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin konuşmaları piyasalar için önemli olacak. Draghi'nin parasal genişleme konusunda vereceği mesajlar piyasa açısından belirleyici olacak.

Kaynak: haberinburada