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Dolar Haftaya Yükselişle Başladı

DOLAR HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

İstanbul Kapalıçarşı'da haftaya yükselişle başlayan dolar 3,69 liradan alıcı buluyor.

Tarih : 23 Ekim 2017, 11:20
Puan Ver : Dolar Haftaya Yükselişle Başladı(10/10)6

Geçen hafta 3,6280 seviyesinden başlayan çıkışını hafta boyunca sürdüren dolar/TL, cuma günü 3,6710 seviyesinden günü tamamlamıştı. Yen haftaya da yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 3,6950 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda euro/TL 0,5 değer kazanarak 4,3490'dan, sterlin/TL de yüzde 0,8 yükselişle 4,8825'ten işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI TOPLANTILARI PİYASANIN YÖNÜNÜ BELİRLEYECEK

Analistler, bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası toplantıları ile yurt içi ve yurt dışında yoğun veri trafiğinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

İspanya'daki Katalonya belirsizliği ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığı için adı geçen kişilerle ilgili haber ve açıklamaların da takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,7000 ve 3,7350 seviyelerinin direnç, 3,6500 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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