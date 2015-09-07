DOLAR HAFTAYA REKORLA BAŞLADI!
Dolar 3 lira kritik eşiğini aştıktan sonra rekor kırmaya devam ediyor. Dolar/TL 3.0465`e kadar çıktı ve yeni tarihi zirvesini gördü.
Dolar haftaya rekorla başladı. Dolar 3 lira kritik eşiğini aştıktan sonra rekor kırmaya devam ediyor. Dolar/TL 3.0465'e kadar çıktı ve yeni tarihi zirvesini gördü.
Dolar saat 08:15 itibariyle 3.0288 lira seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, artan terör saldırılarının Türk Lirası'nın dolar karşısında zayıflamasına yardımcı olduğunu kaydediyorlar.
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