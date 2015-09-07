Dolar 3 lira kritik eşiğini aştıktan sonra rekor kırmaya devam ediyor. Dolar/TL 3.0465`e kadar çıktı ve yeni tarihi zirvesini gördü.



Dolar haftaya rekorla başladı. Dolar 3 lira kritik eşiğini aştıktan sonra rekor kırmaya devam ediyor. Dolar/TL 3.0465'e kadar çıktı ve yeni tarihi zirvesini gördü.







Dolar saat 08:15 itibariyle 3.0288 lira seviyesinden işlem görüyor.







Analistler, artan terör saldırılarının Türk Lirası'nın dolar karşısında zayıflamasına yardımcı olduğunu kaydediyorlar.