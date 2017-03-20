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dolar haftaya nasıl başladı?

DOLAR HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

Dolar/TL küresel piyasalarda doların düşüşüne paralel olarak haftaya düşüşle başladı

Tarih : 20 Mart 2017, 09:24
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Geçen haftaki Fed ve TCMB kararları sonrası baskının azalmasıyla 3.60'a gerileyen kur yeni haftaya da düşüşle başladı. Kur saat 09:06'da 3.6275'ten işlem görüyor. Euro/TL 3.90'da.



Çarşamba günü ABD Merkez Bankası faizi artırmış, faiz artışı önceden fiyatlandığı için sert harekete nedne olmamıştı. Bu yıl 3 faiz artışı yapılacağı beklentisinde değişim olmaması doların küresel piyasalarda düşüşüne neden olmuştu. TCMB şse Perşembe günkü toplantısında geç likidite penceresi borç verme faiz oranını yüzde 11'den yüzde 11,75'e yükseltmişti.



 



kaynak:habertürk








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