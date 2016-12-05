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dolar haftaya nasıl başladı?

DOLAR HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

Geçtiğimiz hafta yurtiçi ve yurtdışı gelişmelerden etkilenip rekor üstüne rekor kıran dolar/TL haftanın ilk gününe 3.53 seviyesinden açılış yaptı.

Tarih : 05 Aralık 2016, 09:40
Puan Ver : Dolar Haftaya Nasıl Başladı?(6/10)8


Geçtiğimiz hafta yurtiçi ve yurtdışı gelişmelerden etkilenip rekor üstüne rekor kıran, en son 3.5999'u gören dolar/TL, sonrasında düşüşe geçerek 3.52 seviyesine gerilemişti. Kur haftanın ilk gününe 3.53 seviyesinden açılış yaptı.  Euro/TL ise 3.73'ten işlemde.



 



kaynak:yenişafak








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