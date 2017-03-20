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Dolar Haftaya Düşüşle Başladı, İşte Kritik Seviye
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Tarih : 20 Mart 2017, 17:43
Puan Ver : Dolar Haftaya Düşüşle Başladı, İşte Kritik Seviye(7/10)4


Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in görünümü düşürme kararına karşın haftaya gerileme ile başlayan dolar gün boyunca sakin bir seyir izledi.



Dolar kuru gün kapanışına doğru 3.62-3.63 TL bandında dengeli bir seyir izledi. Dolar böylece haftanın ilk gününde yüzde 0.23 değer yitirmiş oldu. Euro/Tl ise yüzde 0.14 artışla 3.90 TL seviyesine çıktı.



 



kaynak:habertürk








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