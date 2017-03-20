

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in görünümü düşürme kararına karşın haftaya gerileme ile başlayan dolar gün boyunca sakin bir seyir izledi.



Dolar kuru gün kapanışına doğru 3.62-3.63 TL bandında dengeli bir seyir izledi. Dolar böylece haftanın ilk gününde yüzde 0.23 değer yitirmiş oldu. Euro/Tl ise yüzde 0.14 artışla 3.90 TL seviyesine çıktı.







kaynak:habertürk