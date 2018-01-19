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Dolar Haftanın Son Gününe Sakin Başladı

DOLAR HAFTANIN SON GÜNÜNE SAKİN BAŞLADI

Dün Merkez Bankası açıklamasının ardından düşüşe geçen dolar haftanın son gününe sakin başladı. Dolar ilk işlemlerde 3,76 TL seviyesinden gerçekleşiyor.

Tarih : 19 Ocak 2018, 09:50
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Merkez Bankası'nın dünkü toplantının ardından enflasyon görünümünün "baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız" değerlendirileceği vurgusu yapıldı. Bu ifade, sıkı duruşun enflasyonda ilk çeyrekte beklenen düşüş döneminde de korunacağı algısı yaratınca dolarda gerileme görüldü.

DOLARDAKİ OLUMLU SEYİR SÜRÜYOR

PPK açıklaması öncesi 3.80 civarında işlem gören dolar/TL PPK sonrası 3.7805'e kadar geriledi. Düşüş sonrasında da devam ederken dolar 3.76 TL'li seviyeleri gördü.

Bugüne bakıldığında dolardaki olumlu seyrin sürdüğü görülüyor. Dolar/TL sabah saatleri itibariyle 3.7670 TL'den el değiştirirken, euro 4.6210 TL oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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