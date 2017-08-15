DOLAR GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
İstanbul Kapalıçarşı'da güne yükselişle başlayan dolar 3,5270 liradan, avro ise 4,1500 liradan alıcı buluyor.
Dün küresel piyasalarda azalan dolar talebine paralel 3,5199 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, bu seviyelerdeki tepki alımlarına karşın günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,30 azalışla 3,5258'den tamamladı. Dolar/TL bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla yüzde 0,14 artışla 3,5309 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,22 değer kaybederek 4,1445'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,06 artışla 4,5742'den işlem görüyor.
ABD VE KUZEY KORE GERGİNLİĞİ PİYASALARI ETKİLEMEYE DEVAM EDECEK
ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan gerginliğin ve ülke liderlerinden gelen açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ifade eden analistler, bugün ABD'de perakende satışlar ve İngiltere'de enflasyon verilerinin takip edileceğini söyledi.
Kaynak: haberinburada
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