İstanbul Kapalıçarşı'da 3,7980 liradan alınan dolar, 3,8000 liradan satılıyor. 4,6780 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 4,6800 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8080 lira, avronun satış fiyatı ise 4,6650 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR ABD ENFLASYON VERİSİNİ İZLİYOR

Beklentiler seviyesi veya altındaki herhangi bir artış piyasaları rahatlatırken, üzerinde gelecek bir oran tahvil getirilerinde yükselişe ve dolayısıyla hisse piyasasında satışlara yol açabilir.

Bu durum TL'ye de geçen hafta olduğu gibi sert dalgalanma olarak yansıyabilir. ABD enflasyon riskiyle küresel güvenin zedelenmesine bağlı olarak global piyasalarda geçen hafta panik satışları ve sert hareketler gözlenmişti.

TSKB Ekonomik Araştırmalar Müdürü Burcu Ünüvar, uzun zamandır gözardı edilen ABD enflasyon riskinin Fed ve ABD verileri sonrası artık masada olduğuna işaret etmiş, ilk çeyrek ABD enflasyon verileri ve baz etkileri ile ikinci bir düzeltmenin yaşanabileceğini kaydetmişti.

Ünüvar, bundan sonra bu düzeltmelerin "kademeli mi" yoksa "hızlı tepkiler halinde mi" olacağı sorusunun önemli olacağına dikkat çekmişti.

ABD İLE İLİŞKİLER ETKİLİ OLACAK

Siyasi tarafta ise ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyareti izlenecek. Türkiye'nin, Suriye'de terörist PYD/YPG kontrolündeki Afrin'e yönelik Zeytin Dalı askeri harekatı 25. gününe girerken, Suriye'de bu grupların en önemli destekçisi konumunda olan ABD ile bu hafta gerçekleşecek diplomatik temaslarda iki ülke ilişkilerinin son dönemdeki en ciddi görüş ayrılığı olan bu destek konusunda zorlu görüşmeler yapılması bekleniyor.

Bu haftaki görüşmeler, Ankara'nın Afrin'den sonra Menbiç'teki PYD/YPG varlığına da son verileceği ve ABD'nin Ankara'dan gelen çekilme çağrılarına rağmen Menbiç'teki askerlerini çekmeyeceği açıklamalarının neden olduğu sıcak çatışma ihtimali senaryolarının gölgesinde gerçekleşecek.

Kaynak: haberinburada