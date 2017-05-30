Yurtdışında önemli piyasaların kapalı olması nedeniyle haftaya sakin bir seyirle başlayan dolar/TL bu sabah da 3.58 civarında seyrederken, tatil dönüşü dış piyasalardaki hareketlerin yanı sıra içeride olası bir kabine revizyonu izleniyor.



Yurtiçinde bugün saat 1000 Finansal İstikrar Raporu, 11.00'de Nisan ayı turist sayısı, yurtdışında ise saat 15.00'te Almanya TÜFE, saat 15.30'da ABD kişisel gelirler, kişisel harcamalar ve çekirdek PCE, saat 17.00'de ise ABD tüketici güven endeksi açıklanacak.



Piyasaların yurtiçinde en önemli gündem maddesi olası bir kabine revizyonu olmaya devam ediyor. Özellikle ekonomi yönetiminde değişiklik yapılıp yapılmayacağı, yapılır ise nasıl bir değişikliğe gidileceği yakından takip ediliyor.







kaynak:hürriyet