DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?
Dolar 3.53 liradan, euro 3.96 liradan güne başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 3.53, euro 3.96 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3.53 liradan alınan dolar 3.53 liradan satılıyor. 3.96 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 3.96 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3.54 lira, avronun satış fiyatı ise 3.97 lira olmuştu.
kaynak:habertürk
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