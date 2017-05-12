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dolar güne nasıl başladı?

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Dolar/TL, güne sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından 3.5820 seviyelerinde dengelendi

Tarih : 12 Mayıs 2017, 10:49
Puan Ver : Dolar Güne Nasıl Başladı?(6/10)3


Dün, 3.5660 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.34 değer kaybıyla 3.5760'dan tamamladı.



Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0.2 artışla 3.5825'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,20 primle 3.8960'tan, sterlin/TL de yüzde 0.10 yükselişle 4.6170'ten işlem görüyor.



Avrupa tarafında, dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) beklentiler doğrultusunda faiz ve para politikasında değişiklik yapmazken, ekonomiye ilişkin tahminlerinde revizyona gitti. Bu yıla ilişkin büyüme ve enflasyon beklentisini aşağı yönlü revize eden BoE, 2018'e ilişkin büyüme beklentisini ise yukarıya çekti.



 



kaynak:habertürk








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