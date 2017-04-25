DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?
Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından haftaya düşüşle başlayan dolar/TL'deki sakinlik devam ediyor
İstanbul serbest piyasada dolar 3,5780, avro 3,8880 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 3,5760 liradan alınan dolar 3,5780 liradan satılıyor. 3,8860 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,8880 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5920 lira, avronun satış fiyatı ise 3,9040 lira olmuştu.
kaynak:habertürk
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