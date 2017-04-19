Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

dolar güne nasıl başladı?

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

İstanbul serbest piyasada dolar 3,6650, avro 3,9260 liradan güne başladı

Tarih : 19 Nisan 2017, 09:48
Puan Ver : Dolar Güne Nasıl Başladı?(8/10)7


Kapalıçarşı'da 3,6630 liradan alınan dolar 3,6650 liradan satılıyor. 3,9240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,9260 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6840 lira, avronun satış fiyatı ise 3,9380 lira olmuştu.



Küresel piyasalar dün negatif bir seyir izlerken, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu takip edilecek.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Dolar  Güne  Nasıl  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER