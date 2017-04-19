

Kapalıçarşı'da 3,6630 liradan alınan dolar 3,6650 liradan satılıyor. 3,9240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,9260 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6840 lira, avronun satış fiyatı ise 3,9380 lira olmuştu.







Küresel piyasalar dün negatif bir seyir izlerken, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu takip edilecek.







kaynak:habertürk