DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?
İstanbul serbest piyasada dolar 3,6650, avro 3,9260 liradan güne başladı
Kapalıçarşı'da 3,6630 liradan alınan dolar 3,6650 liradan satılıyor. 3,9240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,9260 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6840 lira, avronun satış fiyatı ise 3,9380 lira olmuştu.
Küresel piyasalar dün negatif bir seyir izlerken, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu takip edilecek.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar