DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?
Dolar yeni güne olar 3,6600, avro ise 3,8920 seviyesinden başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 3,6600, avro 3,8920 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,6580 liradan alınan dolar 3,6600 liradan satılıyor. 3,8900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,8920 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6970 lira, avronun satış fiyatı ise 3,8960 lira olmuştu.
kaynak:habertürk
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