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dolar güne nasıl başladı?

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin ardından düşüşe geçen dolar yeni haftaya sakin başladı. Dolar yeni haftanın ilk işlem gününde 3,69'un altına geriledi

Tarih : 06 Şubat 2017, 10:45
Puan Ver : Dolar Güne Nasıl Başladı?(7/10)7


ABD doları Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verilerinde ücret artışlarının beklentilerin altında kaldığının görülmesi üzerine Fed'in önümüzdeki ay faizleri artırmayacağı tahminlerinin devam etmesi ile yeni haftaya zayıf başladı.



HAFTAYI 3.69'DAN KAPATTI



Geçtiğimiz hafta boyunca Merkez Bankalarının kararları ve dolar endeksindeki zayıf seyri dolar/TL kurundaki düşüşü destekledi. Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in not indirimi sonrası piyasalardaki belirsizliğin azalması Merkez Bankası'nın TL'nin maliyetlerini artırıcı önlemler almayı sürdürmesi, TL'nin diğer gelişen ülke kurları karşısında üzün bir süre sonra pozitif ayrışma yaşamasına neden oldu. Haftanın son işlem gününde ABD verilerinin de beklentileri karşılamaması ve doların zayıf seyrinin etkisi ile 3.70 seviyesinin altına sarkan kur haftayı 3.6979 seviyesinden tamamladı.



DOLAR-EURO DÜŞÜŞTE



Yeni haftanın ilk işlem gününe ise 3.71 seviyelerinden başlayan parite an itibari ile yüzde 0.01 artı ile 3.6985 seviyesinde... Euro/TL ise yüzde 0.01 eksi ile 3.9868 seviyesinde işlem görüyor



TÜRK LİRASI FİTCH'E RAĞMEN YÜZDE 5 DEĞER KAZANDI



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine karşın Türk lirasına güvenenler dolar karşısında bir haftada yüzde 5 kazandı.



Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu "yatırım yapılabilir" seviyenin altına düşürmesi ve Standard&Poor's'un kredi not görünümünü "negatif"e çekmesine karşın bu hafta diğer para birimleri karşısında yükselişe geçen TL, Dolar karşısında bir haftada yüzde 5, avro karşısında yüzde 4 ve sterlin karşısında yüzde 5 değer kazandı.



 



kaynak:sabah








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