ABD doları Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verilerinde ücret artışlarının beklentilerin altında kaldığının görülmesi üzerine Fed'in önümüzdeki ay faizleri artırmayacağı tahminlerinin devam etmesi ile yeni haftaya zayıf başladı.







HAFTAYI 3.69'DAN KAPATTI







Geçtiğimiz hafta boyunca Merkez Bankalarının kararları ve dolar endeksindeki zayıf seyri dolar/TL kurundaki düşüşü destekledi. Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in not indirimi sonrası piyasalardaki belirsizliğin azalması Merkez Bankası'nın TL'nin maliyetlerini artırıcı önlemler almayı sürdürmesi, TL'nin diğer gelişen ülke kurları karşısında üzün bir süre sonra pozitif ayrışma yaşamasına neden oldu. Haftanın son işlem gününde ABD verilerinin de beklentileri karşılamaması ve doların zayıf seyrinin etkisi ile 3.70 seviyesinin altına sarkan kur haftayı 3.6979 seviyesinden tamamladı.







DOLAR-EURO DÜŞÜŞTE







Yeni haftanın ilk işlem gününe ise 3.71 seviyelerinden başlayan parite an itibari ile yüzde 0.01 artı ile 3.6985 seviyesinde... Euro/TL ise yüzde 0.01 eksi ile 3.9868 seviyesinde işlem görüyor







TÜRK LİRASI FİTCH'E RAĞMEN YÜZDE 5 DEĞER KAZANDI







Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine karşın Türk lirasına güvenenler dolar karşısında bir haftada yüzde 5 kazandı.







Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu "yatırım yapılabilir" seviyenin altına düşürmesi ve Standard&Poor's'un kredi not görünümünü "negatif"e çekmesine karşın bu hafta diğer para birimleri karşısında yükselişe geçen TL, Dolar karşısında bir haftada yüzde 5, avro karşısında yüzde 4 ve sterlin karşısında yüzde 5 değer kazandı.







kaynak:sabah