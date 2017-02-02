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dolar güne nasıl başladı?

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Dolar 3,7590 liradan, avro ise 4,0620 liradan güne başladı

Tarih : 02 Şubat 2017, 09:39
Puan Ver : Dolar Güne Nasıl Başladı?(8/10)9


İstanbul serbest piyasada dolar 3,7590, avro 4,0620 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 3,7570 liradan alınan dolar 3,7590 liradan satılıyor. 4,0600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0620 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7710 lira, avronun satış fiyatı ise 4,0580 lira olmuştu.



 



kaynak:habertürk








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