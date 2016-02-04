

New York FED Başkanı William Dudley'nin açıklamalarının Fed'in faiz artırımlarını öteleyeceği beklentisi oluşturmasıyla doların global bazda değer kaybına paralel dolar/TL dün akşam saatlerinde 2.91'in altına sarkarken, piyasalar bugün petrol fiyatlarının seyri, ABD verileri ile Fed başkanlarının açıklamalarını izleyecek. Yurtdışında bugün saat 1400'te İngiltere Merkez Bankası faiz kararını, saat 1530'da ABD işsizlik maaş başvuruları, istihdam maliyeti ve verimlilik ile saat 1700'de ABD fabrika siparişleri verileri açıklanacak.







Öte yandan Boston Fed başkanı Eric Rosengren ile geç saatteki Cleveland Fed başkanı Loretta Mester'in konuşmaları izlenecek. ING Bank Özel Bankacılık Stratejisti Pınar Uslu, "Dün Dudley'nin açıklamaları ve zayıf ABD verisinin Fed'in faiz artırımlarını öteleyebileceğini düşündürürken, dolar değer kaybetti. Buna paralel euro/dolar paritesinde Ekim ayından beri en yüksek seviye görüldü. Petrol fiyatlarındaki toparlanma da küresel risk algısında iyileşme sağlarken, TL dahil gelişmekte olan ülke para birimleri değer kazandı" dedi ve şöyle devam etti:







"Petrol fiyatlarını izlemeye devam edeceğimiz bugün, ABD'de açıklanacak verilerin beklentiyi karşılamaması halinde Fed'in faiz artırımlarını öteleyebileceği düşüncesi daha fazla destek bulabilir. Bugün dolar/TL'nin 2.91-2.90 bandında destek bulacağını düşünüyorum. Dün Dudley'in konuşmasından sonra bugünkü Fed konuşmacılarının açıklamaları da ilgiyle izlenecek. Özellikle gece saatlerinde konuşacak olan Mester'in yorumları merak ediliyor."







Dün saat 1718'de 2.9401/2.9404 seviyesinde olan ve akşam saatlerinde 31 Aralık'tan beri en düşük olan 2.9092 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL bu Sabah saat 0852'de 2.9149/2.9169 seviyesinde işlem görüyor. Dün aynı saatte 3.0925/3.0936 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.0714/3.0738, 3.2422/3.2426 seviyesinde olan euro/TL ise 3.2278/3.2306 seviyesinde işlem görüyor. Dudley, Market News International ile söyleşisinde Fed'in Mart ayı toplantısında finansal koşullardaki sıkılaşmanın değerlendirmeye alınacağını belirterek, dolardaki değer artışının ABD ekonomisine "ciddi etkileri" olabileceği uyarısında bulundu. Yatırımcılar bu uyarıyı, Fed'in doların daha fazla değerlenmesini istemediği şeklinde değerlendirdi.