Dün güne 3.68 seviyelerinden başlayan ve sonrasında sert yükselen dolar fiyatları yükseliş eğilimini sürdürerek, 2 Şubat'tan bu yana en yüksek olan 3.76 seviyesinin üzerini gördü.



Dolarda global güçlenme ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın dünkü konuşmasının piyasada beklentileri tam olarak karşılamamasının etkisiyle kurda başlayan sert yükseliş bugün de devam ederken, dolar/TL 3.76'yı aşarak 2 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.







Güne 3.75 civarından başlayan dolar/TL, TCMB'nin yüzde 9.25 ile yaptığı BIST fonlamasını kısması ardından 3.74'ün altına kadar gerilese de bu seviyelerde kalıcı olamadı. Dolar/TL gelen bir atakla 3.7676 seviyesine kadar yükseldikten sonra saat 11.32 itibarıyla 3.7635 seviyesinden işlem gördü.







kaynak:hürriyet