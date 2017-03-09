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dolar güne hızlı başladı! kritik seviyeyi gördü

DOLAR GÜNE HIZLI BAŞLADI! KRİTİK SEVİYEYİ GÖRDÜ

Dün güne 3.68 seviyelerinden başlayan ve sonrasında sert yükselen dolar fiyatları yükseliş eğilimini sürdürerek, 2 Şubat'tan bu yana en yüksek olan 3.76 seviyesinin üzerini gördü.

Tarih : 09 Mart 2017, 12:01
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Dolarda global güçlenme ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın dünkü konuşmasının piyasada beklentileri tam olarak karşılamamasının etkisiyle kurda başlayan sert yükseliş bugün de devam ederken, dolar/TL 3.76'yı aşarak 2 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.



Güne 3.75 civarından başlayan dolar/TL, TCMB'nin yüzde 9.25 ile yaptığı BIST fonlamasını kısması ardından 3.74'ün altına kadar gerilese de bu seviyelerde kalıcı olamadı. Dolar/TL gelen bir atakla 3.7676 seviyesine kadar yükseldikten sonra saat 11.32 itibarıyla 3.7635 seviyesinden işlem gördü.



 



kaynak:hürriyet








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