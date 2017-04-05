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dolar güne hareketli başladı

DOLAR GÜNE HAREKETLİ BAŞLADI

9 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon verisinin ardından dün güne 3.64 seviyesinde başlayan dolar/TL yükselişini sürdürdü. Dolar kuru dün 3.6890 seviyesine kadar yükselirken, bugün güne 3.67 seviyesinin üzerinde başladı.

Tarih : 05 Nisan 2017, 10:35
Puan Ver : Dolar Güne Hareketli Başladı(9/10)7


Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen satış baskısının etkisiyle yönünü yukarı çeviren dolar/TL'de dış piyasalardaki gelişmeler ve yaklaşan referandum süreci izleniyor.



Dün saat 16.58'de 3.6610/3.6627 seviyesinde olan dolar/TL, 3.6890'a kadar yükseldikten sonra bu sabah saat güne 3.67 seviyesinin üzerinde başladı. Dolar fiyatları saat 09.11 itibarıyla 3.6720 seviyesinin üzerinde işlem gördü. Euro/TL ise 3.91 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.



 



kaynak:hürriyet








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