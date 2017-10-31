DOLAR GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
İstanbul Kapalıçarşı'da güne düşüşle başlayan dolar 3,77 TL'nin üzerinde işlem görüyor.
Dolar/TL, bugüne dünkü kapanışının altında başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 3,7720 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 4,3956'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 düşüşle 4,9905'ten işlem görüyor.
EURO BÖLGESİ ENFLASYON VERİLERİ TAKİP EDİLECEK
Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında Euro Bölgesi 3. çeyrek büyüme ve ekim ayı enflasyon ile ABD'de ekim ayı tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.
Bugün başlayan ve kararları yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi FOMC toplantısının da gündemin öne çıkan başlıklarından birisi olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,75 ve 3,70 seviyelerinin destek, 3,85 seviyesinin ise direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.
Kaynak: haberinburada
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