Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,22 artışla 3,7160 seviyesinden tamamlamıştı. Dolar, bu güne ise düşüşle başlamasının ardından 3,7110 seviyesinde dengelendi.

EURO DA DÜŞÜŞE GEÇTİ

Dolar/TL bugüne düşüşle başlaması sonrasında saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 3,7110 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,5 değer kaybederek 4,3650'den, sterlin/TL de yatay seyirle 4,9050'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği tahvil ihalelerinin, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Kaynak: haberinburada