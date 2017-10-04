DOLAR GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
İstanbul Kapalıçarşı'da güne düşüşle başlayan dolar 3,5650, euro 4,1980 liradan alıcı buluyor.
İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5630 liradan alınan dolar 3,5650 liradan satılıyor. 4,1960 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 4,1980 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5810 lira, avronun satış fiyatı ise 4,2110 lira olmuştu.
FED BAŞKANI SPEKÜLASYONLARI DOLARI GERİLETTİ
Güçlü ABD imalat sanayi verisinin ardından dün bir buçuk ayın zirvesini gören dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanı olarak para politikasında düşünülenden daha az sıkılaştırma yanlısı birini seçeceğine yönelik spekülasyonla geriledi. Bu spekülasyon aralarında TL'nin de olduğu gelişmekte olan para birimlerinde artan risk iştahında belirleyici oldu.
Dolar endeksi güçlü ABD imalat verisinin ardından dün gördüğü bir buçuk ayın zirvesi olan 93.92'den gerileyerek 93.57'de bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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