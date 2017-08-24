DOLAR GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
İstanbul Kapalıçarşı'da güne düşüşle başlayan dolar 3,4840, euro 4,1170 liradan alıcı buluyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 3,4840, euro 4,1170 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 3,4820 liradan alınan dolar 3,4840 liradan satılıyor. 4,1150 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 4,1170 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,4970 lira, euronun satış fiyatı ise 4,1280 lira olmuştu.
Kaynak: haberinburada
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