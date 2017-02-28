DOLAR GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Güne düşüşle başlayan dolar/TL, 3,6050 seviyelerinden işlem görüyor.
Dün 3,5815'e kadar gerileyen dolar/TL, bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçti günü 3,6087'den tamamladı.
Bugüne 3,61'in hemen üzerinde başlayan dolar/TL, saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,10 değer kaybıyla 3,6050'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,05 azalışla 3,8215'ten ve sterlin/TL de yüzde 0,20 düşüşle 4,4820'den işlem görüyor.
ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Şubesi Başkanı Robert Kaplan, dün yaptığı konuşmada Fed'in kademeli faiz artışına, piyasa beklentilerine aşırı tepki vermeden devam etmesi gerektiğini söyledi.
kaynak:ahaber
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