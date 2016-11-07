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dolar güne böyle başladı

DOLAR GÜNE BÖYLE BAŞLADI

HDP'li 7 milletvekilin tutuklanması, Diyarbakır'da gerçekleşen bombalı saldırının içeride siyasi tansiyonu artırmasıyla 3.1735 ile tarihi zirvesini test eden dolar/TL bugün güne 3.15 civarında sert düşüşle başladı.

Tarih : 07 Kasım 2016, 09:40
Puan Ver : Dolar Güne Böyle Başladı(9/10)6


Cuma günü 3.1735'e kadar yükselerek tarihi zirvesini yineleyen dolar/TL, bu sabah 09.06 itibarıyla 3.1490/3.1510 seviyesinde işlem gördü.



Cuma günü 3.34 civarında olan sepet bazında TL, aynı saatte 3.3176/3.3199, 3.52 civarındaki euro/TL ise 3.4867/3.4888 seviyesinden işlem görüyor.



Bankacılar S&P'nin "beklenmedik" not görünüm artışının da desteğiyle dolar/TL'nin iyimserlikle güne başladığını belirtirken kuru destekleyen bir diğer gelişmenin ise ABD piyasalarının bu hafta sonuçlanacak seçime ilişkin beklentilerle iyimser seyri gösterdiler.



FBI'ın ABD'de Demokrat partinin başkan adayı Hillary Clinton hakkında başlattığı ikinci incelemede cezai kovuşturmaya gerek olmadığını açıklamasının ardından Clinton'un başkanlık yarışı hakkındaki endişeleri hafiflerken, 35 yıldır ilk defa dokuz gündür art arda düşüş kaydeden S&P 500 endeksinin vadeli işlemleri yüzde 1.2 yükseldi.








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