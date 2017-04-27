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dolar güne 3,57'den başladı

DOLAR GÜNE 3,57'DEN BAŞLADI

Dolar/TL uluslararası piyasalarda güne 3,57'den, euro/TL ise 3,89'dan başladı.

Tarih : 27 Nisan 2017, 10:58
Puan Ver : Dolar Güne 3,57'den Başladı(7/10)7


İstanbul serbest piyasada dolar 3,5650, euro 3,8920 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 3,5630 liradan alınan dolar 3,5650 liradan satılıyor. 3,8900 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 3,8920 lira olarak belirlendi



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5800 lira, euronun satış fiyatı ise 3,6020 lira olmuştu.



 



kaynak:milliyet








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