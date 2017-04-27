DOLAR GÜNE 3,57'DEN BAŞLADI
Dolar/TL uluslararası piyasalarda güne 3,57'den, euro/TL ise 3,89'dan başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 3,5650, euro 3,8920 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,5630 liradan alınan dolar 3,5650 liradan satılıyor. 3,8900 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 3,8920 lira olarak belirlendi
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5800 lira, euronun satış fiyatı ise 3,6020 lira olmuştu.
kaynak:milliyet
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