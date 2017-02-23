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dolar gerilemeye devam ediyor!

DOLAR GERİLEMEYE DEVAM EDİYOR!

ABD Merkez Bankası Fed'in son toplantısına ilişkin tutanakların açıklanmasıyla dolar 3,5880 seviyesine geriledi

Tarih : 23 Şubat 2017, 10:10
Puan Ver : Dolar Gerilemeye Devam Ediyor!(6/10)7


Yurt içinde, küresel piyasalarda devam eden risk iştahı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL'deki sıkılaştırıcı adımlarını devam ettirmesinin etkisiyle döviz kurları düşüş eğiliminde hareket ediyor.



Dün 6 Ocak'tan bu yana ilk kez 3,60'ın altına gerileyen dolar/TL, bugün de 3,58'in altını gördü. BIST 100 endeksi ise dün günü yüzde 0,49 azalışla 88.531 puandan tamamladı.



 



kaynak:habertürk








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