

Yurt içinde, küresel piyasalarda devam eden risk iştahı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL'deki sıkılaştırıcı adımlarını devam ettirmesinin etkisiyle döviz kurları düşüş eğiliminde hareket ediyor.



Dün 6 Ocak'tan bu yana ilk kez 3,60'ın altına gerileyen dolar/TL, bugün de 3,58'in altını gördü. BIST 100 endeksi ise dün günü yüzde 0,49 azalışla 88.531 puandan tamamladı.







kaynak:habertürk