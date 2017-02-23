DOLAR GERİLEMEYE DEVAM EDİYOR!
ABD Merkez Bankası Fed'in son toplantısına ilişkin tutanakların açıklanmasıyla dolar 3,5880 seviyesine geriledi
Yurt içinde, küresel piyasalarda devam eden risk iştahı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL'deki sıkılaştırıcı adımlarını devam ettirmesinin etkisiyle döviz kurları düşüş eğiliminde hareket ediyor.
Dün 6 Ocak'tan bu yana ilk kez 3,60'ın altına gerileyen dolar/TL, bugün de 3,58'in altını gördü. BIST 100 endeksi ise dün günü yüzde 0,49 azalışla 88.531 puandan tamamladı.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar