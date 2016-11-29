

Dolarda Trump seçilmesinden bu yana gözlenen küresel güçlenme eğiliminin zayıflamasıyla dolar/TL yatay seyir izliyor. Kur, güne 3.41 seviyesinden başladı.Dolar/TL, ABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump'ın seçimleri kazanmasının ardından dolarda gözlenen küresel güçlenme eğiliminin dün ve bugün bir miktar zayıflamasıyla tarihi zirvelerinin altında seyrediyor.







Dün akşam saatlerinde 3.43 civarında işlem gören dolar/TL bu sabah 09.00 itibarıyla 3.4150/3.4209 seviyesinden işlem gördü.







kaynak:hürriyet