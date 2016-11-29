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dolar fiyatları yatay seyir izliyor

DOLAR FİYATLARI YATAY SEYİR İZLİYOR

Dolarda Trump seçilmesinden bu yana gözlenen küresel güçlenme eğiliminin zayıflamasıyla dolar/TL yatay seyir izliyor.

Tarih : 29 Kasım 2016, 11:01
Puan Ver : Dolar Fiyatları Yatay Seyir İzliyor(9/10)10


Dolarda Trump seçilmesinden bu yana gözlenen küresel güçlenme eğiliminin zayıflamasıyla dolar/TL yatay seyir izliyor. Kur, güne 3.41 seviyesinden başladı.Dolar/TL, ABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump'ın seçimleri kazanmasının ardından dolarda gözlenen küresel güçlenme eğiliminin dün ve bugün bir miktar zayıflamasıyla tarihi zirvelerinin altında seyrediyor.



Dün akşam saatlerinde 3.43 civarında işlem gören dolar/TL bu sabah 09.00 itibarıyla 3.4150/3.4209 seviyesinden işlem gördü.



 



kaynak:hürriyet








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