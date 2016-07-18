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dolar fiyatları ne kadar oldu?

DOLAR FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Türkiye'de ki darbe olaylarından sonra yatırımcıların gözü dolar fiyatlarındaydı. Bugün 18 Temmuz 2016 yani bugün itibariyle dolar fiyatları İstanbul Kapalıçarşı'da 2,9464 liradan alınan dolar 2,9486 liradan işlem görmekte. Euro fiyatlarında ki durum ise...

Tarih : 18 Temmuz 2016, 09:43
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18 Temmuz 2016 Dolar ve Euro Fiyatları: Dolar fiyatları bir yükselip bir düşerek yatırımcıların kafasını karıştırdı. İstanbul Kapalıçarşı'da 3,0124 liradan alınan dolar 2,9363 liradan işlem görmekte. Euro fiyatlarında ki durum ise 3,2470 liradan alınan Euro, 3,2510 liradan satılıyor.



GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ



GEÇEN HAFTA DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADARDI?



İstanbul Kapalıçarşı'da 2,8850 liradan alınan dolar 2,8870 liradan, 3,2090 liradan alınan euro ise 3,2110 liradan satılıyor. Önceki kapanışta doların 2,8890 liradan, euro ise 3,2110 liradan satılmıştı.



Dolarda `U` dönüşü!



Türk Lirası, darbe girişiminin ardından gerçekleştirdiği kayıplarının bir kısmını geri aldı. Darbe girişiminin ardından 3.05`e tırmanan kur sabah saatlerinde 2.95``ten işlem görüyor.



Darbe girişiminin ardından 2.88 seviyelerinden 3.05'e kadar tırmanan dolar/TL girişimin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından gevşemeye başladı. Kur haftanın ilk gününe 2.95 seviyesinden başladı. Şimşek'in "Panik yok, kalıcı etki olmaz" açıklamalarının ardından kur daha da gevşedi.



Dolar/TL saat 08:40 itibariyle 2.9498'e gevşedi. Euro/TL ise 3.27'den işlemde.








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