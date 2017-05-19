Dün, yaklaşık bir ayın zirvesi olan 3,64 seviyesine kadar çıkan dolar bu sabah uluslararası piyasada 3,60 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.



19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Türkiye piyasalar kapalı olmasına karşın uluslararası piyasalarda işlemler devam ediyor.



ABD yönetimi içindeki siyasi gerginlik küresel bazda yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden oluşunun dolardaki değişime neden olan en büyük etki olarak görülüyor.



Sabah saatleri itibariyle uluslararası piyasada dolar/TL 3,60 seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Euro ise 4,01 civarında hareket ediyor.







kaynak:hürriyet