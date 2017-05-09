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dolar fiyatları iki haftanın zirvesinde

DOLAR FİYATLARI İKİ HAFTANIN ZİRVESİNDE

Son dönemde artan küresel risk iştahı ile iyimser bir seyir izleyen gelişmekte olan ülke para birimleri, hafta sonunda Fransa seçimlerinin tamamlanmasının ardından kâr satışlarının etkisi altında kalırken; dolar/TL de bu harekete paralel 3.60'ı aşarak 2 haftanın zirvesine yükseldi.

Tarih : 09 Mayıs 2017, 11:01
Puan Ver : Dolar Fiyatları İki Haftanın Zirvesinde(10/10)7


Bankacılar kurda devam eden lokal döviz alımlarının da etkisiyle zaten 3.50 seviyesinin altında kalıcı bir seyir öngörmüyordu. Ancak gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik satış baskısı Fransa seçimlerinin ardından dün ve bugün belirginleşti.



Dün akşam saatlerinde 3.56'nın hemen üzerinde işlem gören dolar/TL, bu sabah saat güne 3.59'lu seviyelerden başladıktan sonra 3.6035 seviyesine kadar yükseldi.



Dolar/TL saat 1035 itibarıyla 3.6000/3.6014 seviyesinden işlem görüyor.



 



kaynak:hürriyet








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