

ABD Merkez Bankası tarafından gelen açıklamaların dolarda küresel değerlenmeye neden olması, petrol fiyatlarındaki düşüş ve Güney Afrika'da merkez bankası ile ilgili gelişmelerin gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik risk iştahını azaltmasıyla dolar/TL'de 3.54'ün üzerindeki hareket sürüyor.



Yurtiçinde bugün beklenen önemli bir veri bulunmazken, saat 1700'de ABD ikinci el konut satışları açıklanacak.







kaynak:hürriyet