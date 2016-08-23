

Temmuz ayında ülkemizde yaşanan talihsiz olay sonrası ekonomide farklılaşmalar meydana gelmeye başladı. dolar yatırımcıları yakından ilgilendiren konulardan biri haline geldi. Dalgalanmalar ile kafa karıştıran Dolar haftanın ikinci gününde nasıl seyrediyor? İşte güncel Dolar fiyatları...







Dolar/TL, küresel piyasalarda artan dolar talebinin etkisiyle haftaya yükselişle başladı 2,93899815 Türk Lirası'na tekabül ediyor...