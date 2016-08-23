DOLAR FİYATLARI GÜNE NASIL BAŞLADI? DOLAR KURU NE KADAR OLDU?
Dolar fiyatları yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. Peki Dolar kuru yükselişte mi? Ülkemizde Temmuz ayında yaşanan talihsiz olay sonrası Dolar ne durumda.İşte merak edilen soruların cevapları...
Temmuz ayında ülkemizde yaşanan talihsiz olay sonrası ekonomide farklılaşmalar meydana gelmeye başladı. dolar yatırımcıları yakından ilgilendiren konulardan biri haline geldi. Dalgalanmalar ile kafa karıştıran Dolar haftanın ikinci gününde nasıl seyrediyor? İşte güncel Dolar fiyatları...
Dolar/TL, küresel piyasalarda artan dolar talebinin etkisiyle haftaya yükselişle başladı 2,93899815 Türk Lirası'na tekabül ediyor...
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