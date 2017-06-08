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dolar fiyatları güne hareketli başladı

DOLAR FİYATLARI GÜNE HAREKETLİ BAŞLADI

Katar ile askeri alanda iki anlaşma dün mecliste kabul edilirken, dolar/TL akşam saatlerinde 3.56 seviyesine kadar yükseldi; piyasalar bugün bölgedeki gelişmelerin yurt dışından gelecek haberleri de bekliyor

Tarih : 08 Haziran 2017, 11:07
Puan Ver : Dolar Fiyatları Güne Hareketli Başladı(5/10)3


Türkiye ile Katar arasında 2016 yılında imzalanan ve Türk askerlerinin Katar'da konuşlanmasını da öngören askeri alandaki iki anlaşma, hükümet tarafından TBMM Genel Kurulu'nun gündeminin üst sıralarına alınmasının ardından dün akşam kabul edildi.



Katar ile ilgili gelişmeler dün uzmanlar tarafından Türkiye'nin Suudi Arabistan ve ABD'nin karşısında yer alacağı şeklinde yorumlanmış ve bir risk unsuru olarak fiyatlayan piyasada kur ve faizde yükselişe neden olmuştu.



Diğer taraftan Ankara'nın Alman parlamenterlerin İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaretine izin vermemesinin ardından Alman hükümeti üsteki askerlerin çekilmesi kararı alması da piyasalarda izlenen bir diğer konu oldu.



 



kaynak:posta








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