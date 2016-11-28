

Trump seçilmesinden bu yana gözlenen küresel güçlenme eğiliminin zayıflamasıyla dolar/TL'de güne düşüşle başladı. Dolar fiyatları şu saatleri 3.4203 seviyelerinden işlem görüyor. Merkez Bankası'nın geçen hafta gerçekleştirdiği faiz artışından sonra gerek küresel gelişmeler gerekse Türkiye'ye özgü nedenlerle dolar/TL tarihi zirvelerini her gün yenileyerek 3.4760'a kadar yükselmişti.















Cuma günü 3.66'nın hemen üzerinde günü tamamlayan euro/TL bu sabah 0849'da 3.6442/3.6464, Cuma günü 3.56 civarında olan sepet bazında TL ise aynı saatte 3.5313/3.5333 seviyesinde işlem görüyor.







Dolar endeksi yüzde 0.7 düşüşle 100.77 düzeyinde bulunuyor. Dolar Perşembe günü 102.05 ile 13.5 yılın yeni zirvesi görmüştü.







kaynak:hürriyet