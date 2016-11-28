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dolar fiyatları bugün ne kadar oldu?

DOLAR FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Dolar fiyatları vatandaşlar tarafından merak takip ediyor. Haftanın açılış gününde dolar fiyatları güne düşüşle başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 3,4180, avro 3,6430 liradan haftaya başladı.

Tarih : 28 Kasım 2016, 14:11
Puan Ver : Dolar Fiyatları Bugün Ne Kadar Oldu?(9/10)7


Trump seçilmesinden bu yana gözlenen küresel güçlenme eğiliminin zayıflamasıyla dolar/TL'de güne düşüşle başladı. Dolar fiyatları şu saatleri 3.4203 seviyelerinden işlem görüyor. Merkez Bankası'nın geçen hafta gerçekleştirdiği faiz artışından sonra gerek küresel gelişmeler gerekse Türkiye'ye özgü nedenlerle dolar/TL tarihi zirvelerini her gün yenileyerek 3.4760'a kadar yükselmişti.



 



Cuma günü 3.66'nın hemen üzerinde günü tamamlayan euro/TL bu sabah 0849'da 3.6442/3.6464, Cuma günü 3.56 civarında olan sepet bazında TL ise aynı saatte 3.5313/3.5333 seviyesinde işlem görüyor.



Dolar endeksi yüzde 0.7 düşüşle 100.77 düzeyinde bulunuyor. Dolar Perşembe günü 102.05 ile 13.5 yılın yeni zirvesi görmüştü.



 



kaynak:hürriyet








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