Dolar fiyatları, ABD istihdam verisi sonrası Fransa seçimlerinin de desteğiyle güne düşüşle başlarken, 3.53 seviyesinden işlem görüyor.



ABD tarımdışı istihdam verisi sonrası gelişmekte olan ülke para birimlerindeki satış baskısının azalması sonrası hafta sonu Fransa seçimlerinin de desteğiyle dolar/TL güne düşüşle başladı.



Cuma günü akşam saatlerinde 3.55 civarındaki dolar/TL, bu sabah güne 3.53 seviyesinden başladı. Euro/TL ise 3.88 civarında işlem görüyor.



İç piyasada bugün Mart ayı Sanayi üretim verisi izlenirken küresel piyasalarda ise yön belirleyici bir veri bulunmuyor. Bu kapsamda bankacılar küresel risk iştahının izlenmeye devam edeceğini belirtiyorlar.







kaynak:hürriyet