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dolar fiyatları 3.45 seviyesini aştı

DOLAR FİYATLARI 3.45 SEVİYESİNİ AŞTI

Güne 33.43 seviyesinde başlayan dolar/TL, ilerleyen saatlerde bankalararası piyasada 3.45 seviyesinin üzerini gördü. Borsa İstanbul'da ise kayıplar yüzde 2'ye yaklaştı.

Tarih : 01 Aralık 2016, 11:50
Puan Ver : Dolar Fiyatları 3.45 Seviyesini Aştı(5/10)6


Dolar/TL geçen hafta 3.4760 ile test edilen tarihi zirvelerin altındaki seyrini sürdürürken bankacılar küresel piyasaların iç siyasi gelişmelerin takip edilmeye devam edildiğini belirttiler.



Dün akşam saatlerinde OPEC kararı ile yönünü yukarı çeviren dolar/TL, 3.4395'e kadar yükseldikten sonra günü 3.43 civarında tamamlamıştı. Kur bu sabah güne 3.4290/3.4323 seviyesinden başladı. Dolar saat 11.29 itibari ile bankalararası piyasada 3.4479 seviyesinden işlem gördü.



Dolar OPEC'in petrol üretimlerinin sınırlandırılması yönünde varılan anlaşmanın enflasyon beklentilerini ve ABD tahvil faizlerinde yükselişe yol açmasının ardından yen karşısında 9.5 ayın zirvesine yükseldi.



 



kaynak:hürriyet








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