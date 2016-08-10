Dolar fiyatları ne kadar oldu? Dolar güne nasıl başladı? Moody's açıklaması ve Rusya ile ilişkilerin tekrar iyileşme adımlarıyla dolarda düşüş sürüyor. Dolar darbe girişimi sonrası ilk kez 2,95'in altını gördü.



Dolar/TL'de Moody's'ten kredi notu indirimi gelmemesi sonrasında başlayan düşüş eğilimi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinin iki ülke siyasi ve ekonomik ilişkilerinin yeniden düzelme yoluna gireceği beklentileriyle devam ediyor.







Bankalararası piyasada dolar güne 2,96'nın üzerinde başladı. Dolar gün içinde kademeli olarak düşüşünü sürdürdü ve 2,9498'e kadar geriledi. Kur şu dakikalarda 2,95 sınırında işlem görüyor.