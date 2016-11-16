

Dolarda tansiyon düşmüyor. Güne 3.28 seviyesinden başlayan kur, yeni günde rekor üzerine rekor kırdı. Dün bazı Fed yetkililerinin aralık ayında faiz artışı olacağına dair açıklamaları, beklentileri kuvvetlendirirken doların yükselmesinde de etkili oldu.







Trump'ın seçimleri kazanmasının ardından geçen hafta illikit işlemlerde ilk tepki olarak yeni zirve olan 3.30'u test eden dolar/TL ardından dalgalı bir seyir izleyerek bu sabah güne 3.29 civarında başlamıştı. Kur 3.3250 ile tarihi rekorunu kırarken, saat 15.58 itibari ile bankalararası piyasada 3.3180 seviyesinden işlem gördü.







Dolar endeksi ABD'de dün açıklanan ve son dönemde doların değer artışına yeni bir güç veren beklentilerden güçlü perakende satışlar verisinin ardından 11 ayın zirvesine yakın seyrediyor.







kaynak:hürriyet