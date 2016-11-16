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dolar fiyatı 3.3250 ile yeni rekorunu kırdı

DOLAR FİYATI 3.3250 İLE YENİ REKORUNU KIRDI

Dolar fiyatları yükselmeye devam ediyor. Güne 3.28 seviyesinden başlayan dolar/TL, ABD faiz artışının yaklaştığı beklentisi ve iç siyasi gelişmelerle 3.3250 seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Tarih : 16 Kasım 2016, 16:28
Puan Ver : Dolar Fiyatı 3.3250 İle Yeni Rekorunu Kırdı(10/10)8


Dolarda tansiyon düşmüyor. Güne 3.28 seviyesinden başlayan kur, yeni günde rekor üzerine rekor kırdı. Dün bazı Fed yetkililerinin aralık ayında faiz artışı olacağına dair açıklamaları, beklentileri kuvvetlendirirken doların yükselmesinde de etkili oldu.



Trump'ın seçimleri kazanmasının ardından geçen hafta illikit işlemlerde ilk tepki olarak yeni zirve olan 3.30'u test eden dolar/TL ardından dalgalı bir seyir izleyerek bu sabah güne 3.29 civarında başlamıştı. Kur 3.3250 ile tarihi rekorunu kırarken, saat 15.58 itibari ile bankalararası piyasada 3.3180 seviyesinden işlem gördü.



Dolar endeksi ABD'de dün açıklanan ve son dönemde doların değer artışına yeni bir güç veren beklentilerden güçlü perakende satışlar verisinin ardından 11 ayın zirvesine yakın seyrediyor.



 



kaynak:hürriyet








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