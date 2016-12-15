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dolar fed sonrası güne nasıl başladı?

DOLAR FED SONRASI GÜNE NASIL BAŞLADI?

FED'in gelecek yıl beklenenden daha fazla faiz artışı öngörmesiyle dolar yükseldi. Fed'in kararı sonrası dolar 3,52, euro 3,69 civarında işlem görüyor.

Tarih : 15 Aralık 2016, 13:35
Puan Ver : Dolar Fed Sonrası Güne Nasıl Başladı?(8/10)6


FED'in gelecek yıl beklenenden daha fazla faiz artışı öngörmesiyle dolar yükseldi. Fed'in kararı sonrası dolar 3,52, euro 3,69 civarında işlem görüyor.



DOLAR FED SONRASI GÜNE NASIL BAŞLADI?



Fed'in dün akşamki kararı öncesi 3,46 seviyesinde olan dolar geç saatlerde 3,5435'e kadar yükseldi. Dolar bu sabah 3,52 civarında seyrediyor. Euro da 3,69 seviyesinde işlem görüyor.



 



kaynak:sabah








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